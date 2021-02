Roma. Draghi e i 23 ministri hanno giurato al Quirinale

23 Ministri 8 tecnici e 15 politici. Il Governo Draghi giura nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

ROMA – Questa mattina hanno prestato giuramento davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i Ministri scelti dal premier Mario Draghi per far parte dell’ esecutivo a cui va l’oneroso compito di far ripartire il Paese. Tutti hanno giurato pronunciando la formula di rito, presenti in qualità di testimoni: il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e il Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, Generale Roberto Corsini. La Fiducia la nuovo Governo Italiano capitanato dal professor Mario Draghi sarà votata Mercoledì e Giovedì rispettivamente al Senato ed alla Camera. In entrami i casi godrà di una votazione favorevole plebiscitaria. Sotto ancora una volta la squadra dei 23 Ministri che formeranno l’esecutivo.

Ecco la lista dei ministri del nuovo governo: