Prodotto del mese la cicoria scopriamo come utilizzarla e abbinarla al meglio 

Iniziamo dalla sbianchitura

Sbianchitura della cicoria

500g di cicoria

sale q.b

ghiaccio q.b.

Iniziamo portando ad ebollizione la nostra acqua, poi aggiungiamo del sale grosso e immergiamo la nostra cicoria per qualche minuto, o meglio finché l’acqua non riprende il bollore. Dopo di che la scoliamo e la immergiamo subito in acqua e ghiaccio lasciamola ammollo finché non si raffredda bene e poi scoliamo e asciughiamo velocemente, adesso e pronta per essere saltata oppure utilizzata come meglio crediamo. Questo procedimento oltre a far si che la nostra verdura rimanga di un colore bello acceso e verde intenso, faremo in modo che la clorofilla tesya tutta all’interno della nostra verdura cosi che tutti i sui valori nutrizionali restino e non spariscano.