Covid. Toti chiama Di Maio, si valutano misure per confine Francia

A Ventimiglia incidenza maggiore dei positivi

(DIRE) Genova, 18 Feb. – “Ho sentito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per iniziare a capire se nella revisione del quadro normativo nazionale, che dovra’ essere messa a punto nel giro di un paio di settimane, si stia pensando di inserire un controllo mirato sulle frontiere piu’ esposte, come quella di Ventimiglia con la Francia”. Lo rende noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata sull’andamento della pandemia. “E’ solo una prima interlocuzione, ma ne ho parlato anche con il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini- prosegue il governatore- i dati dell’Asl 1 imperiese manifestano ancora un’incidenza ben maggiore rispetto al resto della regione, soprattutto per quanto riguarda il distretto di Ventimiglia, quello piu’ vicino al confine con la Francia”. (Sid/ Dire) 18:46 18-02-21