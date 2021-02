Nigeria. Assalto a scuola, confermato rapimento 27 studenti

Scontro tra governo stato Niger e potere federale su sicurezza

(DIRE) Roma, 18 Feb. – Sono state identificate le 42 persone che sono state rapite ieri da uomini armati non identificati in una scuola dello Stato di Niger, nel centro della Nigeria. A comunicarlo e’ stato il governo locale, che ha confermato che i cittadini rapiti sono 42 e ha specificato che si tratta di 27 studenti, tre insegnanti, due membri dello staff dell’istituto e nove familiari di questi ultimi. Continuano le ricerche delle persone sequestrate, mentre l’attacco non e’ stato ancora rivendicato. Secondo il quotidiano locale Vanguard, il presidente Muhammadu Buhari ha inviato sul posto forze armate e ha istituito un gruppo di emergenza che lavorera’ a stretto contatto con le autorita’ locali, sia statali che tradizionali, e con i parenti delle persone rapite. In Nigeria tengono banco le polemiche sulla sicurezza nel Paese, dove sempre piu’ spesso si verificano rapimenti di persone commessi da uomini armati. Il governatore dello Stato del Niger, Abubakar Sani-Bello, ha chiesto all’esecutivo federale di incrementare gli sforzi per mettere in sicurezza la regione. Stanno sollevando polemiche invece le dichiarazioni del ministro della Difesa, Bashir Magashi, che parlando con i cronisti dell’emittente locale Africa Independent Television (Ait) ha esortato i cittadini nigeriani a “non essere codardi” e ad affrontare le persone armate che gli attaccano che spesso “hanno poche munizioni con loro”. (Est/ Dire) 11:44 18-02-21