Reggio Calabria. Ore di attesa per il vaccino agli anziani. L’indignazione della gente sui social

Questa mattina c’è arrivata una segnalazione relativa ad una situazione al limite della sopportabilità presso Palazzo Campanella, in relazione alla somministrazione dei vaccini per le persone anziane. Come si vede dalle foto inviateci, postate anche sui social dai diretti interessati o da parenti degli stessi, la “fila” per poter accedere alla vaccinazione è tanta ed il sistema appare abbastanza confuso, con anziani costretti ad attendere per lungo tempo senza la possibilità di sedersi e in uno stato di preoccupante assembramento, seppur dotati tutti di mascherina. Pare che questa circostanza non sia dovuta solo alla giornata odierna motivo che ha scatenato l’indignazione dei reggini, per cui è auspicabile che chi di dovere intervenga per riordinare la situazione e consentire a chi ne ha diritto la possibilità di ricevere in tranquillità il vaccino anti- covid.

