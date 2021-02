Su treno diretto a Locri (RC) senza biglietto, aggredisce e ferisce 2 agenti della Polfer. Arrestato

E’ stato arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale l’extracomunitario che, fermato dagli Agenti della Polizia Ferroviaria del Posto Polfer di Catanzaro lido perché sprovvisto di biglietto, ha aggredito i poliziotti ferendoli. Gli Operatori della Polfer, nel corso di controlli ad un treno diretto a Locri (RC), sono stati avvisati dal capotreno della presenza di uno straniero, sprovvisto di biglietto. L’uomo, alla vista dei poliziotti, non ha voluto sentire ragioni e all’invito di lasciare il convoglio, ha colpito gli Agenti dandosi alla fuga nel centro abitato di Locri.

Per le percosse subite, gli Agenti sono dovuti ricorrere a cure mediche con prognosi di 7 giorni, mentre lo straniero, resosi responsabile in passato di episodi delittuosi in ambito ferroviario, è stato rintracciato ed arrestato da personale del Posto Polfer di Locri e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.

