Vaccino. Musumeci: Già somministrato a 300.000 siciliani

“Avanti col piano ma notizie approvvigionamento non incoraggianti”

(DIRE) Palermo, 24 Feb. – “Secondo il piano predisposto dal governo regionale dovremmo completare la campagna di vaccinazione entro la meta’ di settembre ma le notizie che arrivano sul fronte dell’approvvigionamento del vaccino non sono incoraggianti”. Cosi’ il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrando la stampa alla inaugurazione dell’hub vaccinale di Palermo. “Chi doveva mantenere gli impegni non lo ha fatto ma comunque il piano e’ partito e ora andare avanti con la mobilitazione da parte di tutti. Spero che arrivi una quantita’ di vaccino adeguata – ha aggiunto Musumeci -. Qui potremo somministrare il vaccino a circa ottomila persone al giorno”. Il governatore ha poi concluso con le cifre della vaccinazione in Sicilia: “Abbiamo già vaccinato già trecentomila siciliani”. (Sac/Dire) 11:56 24-02-21