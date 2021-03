In data odierna, alle 7.40, una squadra della sede centrale è intervenuta in località Predappio per incidente stradale. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno estratto 2 persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo del veicolo coinvolto. Sul posto presenti anche i Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=70725