Recovery. Bernini (FI): Puntare su occupazione femminile

(DIRE) Roma, 7 Mar. – “L’anno della pandemia ha cancellato 4 mila imprese guidate da donne: i dati forniti da Confesercenti confermano purtroppo un trend già noto, visto che sul terreno dell’occupazione le donne hanno pagato il costo maggiore per chiusure e smart working. Per avere chiare le proporzioni del fenomeno basta pensare che nel 2020 su 444mila lavoratori in meno, ben 312mila sono state donne. Ora le risorse del Next Generation Eu ci offrono una grande opportunità: puntare nel Recovery Plan sull’occupazione femminile deve essere una delle priorità irrinunciabili, per riportare l’Italia ai livelli della media europea. La proposta di direttiva sulla trasparenza salariale per garantire la parità di retribuzione tra donne e uomini, approvata nei giorni scorsi dalla Commissione europea, è un segnale che va nella giusta direzione perche’ la parità di genere non resti un buon proposito mai effettivamente realizzato”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Tar/ Dire) 19:43 07-03-21