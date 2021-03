whatsappdown ed #instagramdown: le 2 App da qualche ora non funzionano bene

19.00 – Primo su Twitter è l’hashtag #whatsappdown, ovviamente si riferisce all’indisponibilità di usare il famoso programma\app di Instant messaging di Mark Zuckerberg, WhatsApp. Gli utenti sono doppiamente scontenti in quanto il malfunzionamento pare si sia allagarto anche ad un altro social della stessa proprietà, Instagram. Anche per quest’ultimo l’hashtag #instagramdown scala le classifiche su Twitter. Non è dato capire ancora in che area del globo WhatsApp ed Instagram stiano avendo problemi ma gli account che informano sulle app ne hanno certificato il crash o il funzionamento a singhiozzo.

FMP