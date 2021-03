Latina, tratto in salvo un falchetto

Nel primo pomeriggio del 29 Marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località borgo Carso per delle segnalazioni che indicavano un animale in difficoltà. Un falchetto era rimasto intrappolato nei cavi esterni di un cabina elettrica. La squadra giunta sul posto ha liberato il volatile, un giovane esemplare femmina di gheppio, che però aveva una vistosa ferita ad una zampetta. Successivamente, gli operatori VVF hanno portato l’animale presso il presidio del Gruppo Carabinieri Forestali di Fogliano che hanno preso in cura il piccolo falchetto.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=71128