Covid. Salvini: 6 Regioni potrebbero riaprire oggi, valutare dati

(DIRE) Roma, 8 Apr. – “Non ci puo’ essere una zona rossa a vita. Se i dati ci dicono che in una zona si puo’ riaprire, allora si riapra, gia’ dalla seconda meta’ di Aprile, dalla prossima settimana. Se questo venerdi’ e il prossimo i dati saranno in miglioramento la nostra proposta sara’ che si approvi un decreto per tornare alla normalita’. Su questo Draghi e’ d’accordo, condivide il percorso di riapertura. Gia’ oggi, con le vecchie regole, sarebbero sei le regioni in zona gialla, dove poter riaprire bar e ristoranti, dove tornare al lavoro”. Cosi’ Matteo Salvini, dopo l’incontro a palazzo Chigi con Mario Draghi. (Anb/ Dire) 16:53 08-04-21