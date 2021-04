Spazio, Cina: lanciato Tianhe, modulo centrale per presenza umana permanente

13:24 – Nella corsa alla conquista dello spazio anche la Cina ha deciso di partecipare lanciando il suo primo modulo della stazione orbitante, con lo scopo di avere “una presenza umana permanente nello spazio seguendo le orme di Usa, Russia ed Europa“, scrive ANSA. Tianhe è il modulo centrale che la Cina ha deciso di lanciare da Wenchang, provincia di Hainan, sul razzo ‘Long-March 5B’, il quale “ospita attrezzature di supporto e spazio vitali per gli astronauti“. Il nome completo del modulo è “Tiangong” ovvero “Palazzo celeste”, ed entrerà in operatività entro il 2022. “II presidente Xi Jinping ha rimarcato che la stazione è strategica per la “costruzione di una grande nazione di scienza e tecnologia”“. (cit. ANSA)

SM