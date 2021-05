Coronavirus, Olanda: posticipate a data da destinare aperture dell’11 Maggio

20:56 – Le aperture che l’Olanda aveva previsto per l’11 Maggio, sono state rinviate a data da destinare, in quanto le autorità locali hanno deciso di rivalutare il programma di allentamento delle misure anti-Covid del Paese. Sulla sua pagina Twitter ufficiale, il Vicepremier Hugo de Jonge scrive al riguardo: “Vediamo che abbiamo raggiunto il picco della 3a ondata. Ma la diminuzione non è ancora sufficiente per poter compiere responsabilmente il secondo passo del piano di apertura. La pressione sugli ospedali è ancora troppo grande. Ogni settimana esaminiamo ciò che è possibile in modo responsabile“. L’Olanda aveva cessato il coprifuoco e riaperto con regolari condizioni di sicurezza, negozi, bar e ristoranti fino alle sei di pomeriggio. “L’11 Maggio sarebbe stata la volta di palestre, parchi a tema e zoo. Ma il tasso di incidenza dei contagi, ancora superiore a 300 ogni 100mila abitanti, ha fatto desistere il governo“, scrive ANSA. Incerte sono dunque anche le successive aperture previste sul piano. (cit. ANSA)

SM