Parlamento. Gasparri (FI): Basta censura preventiva su argomenti non graditi

(DIRE) Roma, 2 Mag. – “Credo che Forza Italia debba fare una riflessione su alcuni eventi di queste ultime ore. Se da un lato si usano i concerti per intimidire chi si oppone a una legge bavaglio come la legge Zan, d’altro canto alla Camera si usano Parlamentari contrari alla commissione parlamentare di inchiesta sulla magistratura come relatori sulla proposta che punta proprio alla sua istituzione. Dobbiamo impedire qualsiasi bavaglio. Se su una legge che attenta alla libertà di opinione saremo ovviamente decisi in Senato affronteremo con spirito critico la discussione per tutelare la libertà e combattere le discriminazioni, chiediamo che invece si faccia sia alla Camera che al Senato una libera discussione sulla istituzione di una commissione di inchiesta sulla magistratura. Per quanto mi riguarda si tratta di una questione decisiva. Gli spazi di libertà vengono prima di tutto il resto. Non si può tacere di fronte a gente che impone la censura preventiva sugli argomenti che non gradisce”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia. (Com/Sor/ Dire) 17:16 02-05-21