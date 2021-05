Fipav: da domenica sera Nazionale Maschile nuovamente al lavoro

Concluso ieri il primo collegiale stagionale, la Nazionale Maschile tornerà a radunarsi domenica sera presso il CPO Giulio Onesti di Roma. Per il secondo appuntamento di lavoro di questa annata, il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha convocato diciotto atleti: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova); Mattia Bottolo (Kioene Padova); Oreste Cavuto (Top Volley Cisterna); Lorenzo Cortesia (It as Trentino); Filippo Federici (Vero Volley Monza) – fino al 15/5 ore 13:00; Gianluca Galassi (Vero Volley Monza); Daniele Lavia (Leo Shoes Modena); Alessandro Michieletto (Itas Trentino); Leandro Mosca (Allianz Milano) – fino al 15/5 ore 13:00; Gabriele Nelli (Itas Trentino); Giulio Pinali (Consar Ravenna); Francesco Recine (Consar Ravenna); Roberto Russo (Sir Safety Perugia); Riccardo Sbertoli (Allianz Milano); Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza) – fino al 15/5 ore 13:00; Luca Spirito (NBV Verona); Marco Vitelli (Kioene Padova) – fino al 15/5 ore 13:00; Ivan Zaytsev (Kemerovo) – fino al 15/5 ore 13:00.

Gli atleti lavoreranno agli ordini di Blengini e del suo staff fino al 20 maggio; il rompete le righe sarà al termine della seduta di lavoro del mattino.

Incontri on line dei Commissari Tecnici dedicati alla stampa

La prossima settimana il commissario tecnico della nazionale femminile e il commissario tecnico della nazionale maschile saranno a disposizione per due incontri online dedicati alla stampa nel corso dei quali presenteranno la stagione delle formazioni azzurre. Questi gli appuntamenti:

– Lunedì 10 maggio ore 11.30 incontro online con il CT delle azzurre Davide Mazzanti.

– Venerdì 14 maggio ore 11.30 incontro online con il CT degli azzurri Gianlorenzo Blengini.

Verranno successivamente inviate tutte le informazioni utili per collegarsi e intervenire alle dirette.