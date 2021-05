Aeroporti. Roma: Wizz Air apre base a Fiumicino e lancia 32 nuove rotte

(DIRE) Roma, 13 Mag. – Wizz Air cresce a Roma. La compagnia aerea low cost, una delle principali in Europa dopo Ryanair ed Easyjet, ha aperto una nuova base operativa all’aeroporto di Fiumicino di Roma. E con la nuova base arrivano anche 32 nuove rotte. Una scommessa su Roma e sulla ripresa del mercato aereo.

La presentazione delle novita’ e’ avvenuta in un hotel del centro alla presenza di George Michalopoulos, Chief commercial officer di Wizz Air, e del collega Andras Rado. Queste, nello specifico, le nuove rotte: Londra Luton, Liverpool, Sofia, Tel Aviv, Eindhoven, Marrakech, Casablanca, Mykonos, Santorini, Corfu, Zakintos, Heraklion, e Cipro. In Spagna ecco Tenerife e Fuerteventura, in Egitto Sharm el Sheik, Hourgada e Alessandria.

Ed ancora: Khakiv in Ucraina e Pristina in Kosovo. In Turchia Antalya e Bodrum. Ed infine ecco le rotte per Keflavik, Turgu Mures, Costanza, Satu Mark, Dubrovnik, Spalato, Paro in Portogallo, e poi Nizza, Praga e Tallin.

In totale il nuovo network di Wizz Air a Roma arriva a 56 rotte per 22 Paesi raggiunti.

“Per noi- ha spiegato Michalopoulos- questo e’ solo solo l’inizio. Contiamo di raddoppiare nei prossimi anni con rotte domestiche e internazionali. Per noi questa e’ la quinta base in Italia e con le nuove rotte diventiamo il terzo vettore per grandezza a Fiumicino. Sono quattro i nuovi aerei che useremo per le nuove rotte, nello specifico 4 Airbus 321 neo. Voglio ricordare che Wizz Air ha sempre investito sul rinnovo della flotta. I nuovi aerei costano il 20% in meno, sono meno inquinanti e meno rumorosi”.

“Inoltre- ha concluso- prosegue anche la ricerca di personale a Roma e anche in altri aeroporti italiani. Si potra’ proporre la propria candidatura con l’applicazione online”. (Zap/ Dire) 18:50 13-05-21