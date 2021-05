Reggio Calabria: al via la pulizia delle spiagge cittadine

Ecco il calendario. L’Assessore Brunetti: “Sfruttiamo sin da subito le prima giornate di caldo estivo”

Partirà questa notte la pulizia delle spiagge cittadine. Dalle ore 4:00 e fino alle 10:00, uomini e mezzi dell’Avr saranno impegnati a riqualificare il litorale del centro cittadino. Poi, fino al prossimo 6 giugno, sempre alla stessa ora, toccherà in sequenza al tratto di costa di Pellaro, Gallico, Pentimele, Catona, Sabbie bianche (Pellaro) e Sorgente/Capannina (Ravagnese).

Per l’assessore all’Ambiente, Paolo Brunetti, si tratta di “un’attività indispensabile per incentivare cittadini e turisti ad usufruire, sin da subito, del nostro magnifico litorale coi favori della bella stagione che si sta affacciando con le sue calde prime giornate di sole”.