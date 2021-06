(DIRE) Roma, 8 Giu. – “Ho chiesto per prima di convocare il tavolo, loro hanno detto che preferivano prima fare la riunione per questa federazione, che mi pare sia prevista per domani, e che ci saremmo visti successivamente. Credo che oggi scegliere dei candidati sindaco e partire con la campagna elettorale sia oggettivamente una priorita’”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a Fuori dal coro in onda stasera su Rete 4. (Anb/ Dire) 18:10 08-06-21