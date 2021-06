Covid. In Sicilia l’incremento più alto: 337 casi in 24 ore

In provincia di Catania 176 nuovi positivi

(DIRE) Palermo, 8 Giu. – Sicilia prima regione in Italia per incremento dei casi Covid nelle ultime 24 ore. L’Isola, con 337 nuovi positivi scoperti su 22.004 tamponi antigenici e molecolari, registra l’aumento più alto in Italia, seguita dalla Lombardia (291) e dalla Campania (251). La provincia con l’incremento maggiore è Catania: 176 casi. I dati sono contenuti nel report del ministero della Salute che registra, tra ieri e oggi, anche 12 decessi e 502 guarigioni nelle nove province siciliane. Scende ancora, tuttavia, il dato sugli attuali contagiati: sono 7.706, 177 in meno rispetto a ieri. Scendono anche i ricoveri ospedalieri in regime ordinario, passati dai 392 di ieri ai 368 di oggi, mentre attualmente i pazienti in terapia intensiva e sub-intensiva sono 42, uno in meno rispetto a 24 ore fa. (Sac/Dire) 18:54 08-06-21