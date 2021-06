Caserta, incendio al palazzetto dello sport di Castel Morrone

Nella serata di ieri, intorno alle 19:30, tre squadre dei Vigili del Fuoco, due della sede centrale con un’autobotte e il carro autoprotettori in supporto, e una del distaccamento di Piedimonte Matese, sono intervenute nel comune di Castel Morrone per l’incendio al palazzetto dello sport Palamaggiò. Le fiamme avevano interessato una palestra e alcuni uffici amministrativi all’interno della palazzina adiacente il campo di basket. Immediatamente i Vigili del fuoco hanno circoscritto l’incendio impedendone lo sviluppo alle altre strutture adiacenti. Dopo l’estinzione del rogo le squadre si sono dedicate al minuto spegnimento dei focolai e alla messa in sicurezza della struttura.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72818