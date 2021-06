Cina. Bernini: Via della Seta resta scelta azzardata

(DIRE) Roma, 14 Giu. – “Il ministro Di Maio non rinnega l’accordo sulla Via della Seta siglato due anni fa con la Cina, e anzi ne rivendica i benefici sull’export italiano. Ma quella era e resta una strada lastricata di trappole, col rischio di pericolose cessioni di sovranità a partire da alcuni asset portuali strategici, e comunque il titolare della nostra politica estera non può ignorare il profondo mutamento del contesto geopolitico, con il G7 che ha finalmente deciso di contrastare l’espansionismo di Pechino. Forza Italia ha sempre giudicato un passo azzardato per l’Italia muoversi in modo autonomo rispetto all’Ue, e in aperto contrasto con gli Stati Uniti, nei rapporti con un gigante economico che è cresciuto infrangendo trattati e regole commerciali. Aspettiamo fiduciosi che il premier Draghi, come ha assicurato, riesamini con attenzione il dossier”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Lum/ Dire) 18:30 14-06-21