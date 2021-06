Isernia, auto in fiamme in una galleria della Casilina

Nel pomeriggio di Domenica un’autovettura in transito nella SS6 Casilina ha preso fuoco mentre si trovava nella galleria Nunziata Lunga. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco della sede centrale e del distaccamento di Cassino, oltre ai Carabinieri, il personale del 118 e dell’Anas. Le operazioni sono state ostacolate dall’intenso fumo prodotto dall’incendio con i Vigili del fuoco che, indossati gli autorespiratori, sono stati costretti a raggiungere a piedi l’auto in fiamme facendosi largo tra le auto in colonna. Utilizzando l’impianto idrico presente in galleria hanno iniziato le fasi di spegnimento. Nel frattempo è sopraggiunta la squadra di Cassino che riusciva a entrare all’interno della galleria dall’altro lato con i mezzi in dotazione poiché le correnti di aria rendevano l’accesso libero dal fumo. I due a bordo del veicolo, in evidente stato di choc, sono stati presi in cura dal personale del 118.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=72821