Marocco: autorizzato uso Cannabis per scopi terapeutici e industriali

10:08 – Il Parlamento del Marocco ha deciso di autorizzare la legalizzazione della Cannabis per usi terapeutici e industriali, tuttavia l’uso ricreativo rimane ancora proibito. Le famiglie che vivono della coltivazione della Canapa, concentrate prevalentemente nel Nord del Paese, potranno così essere inserite nell’economia del Marocco. La Camera ha approvato il testo in seconda lettura con 61 voti favorevoli e 25 contrari, in cui si evince che un’agenzia nazionale, scrive AGI, “monopolizzerà la commercializzazione della cannabis e controllerà tutte le fasi della coltivazione e della produzione. I coltivatori dovranno costituirsi in cooperative autorizzate dallo Stato“. Il Marocco è il primo produttore mondiale di Hashish e circa 400 mila persone nel Paese vivono della coltivazione della Cannabis. Secondo il Governo, la legalizzazione della Cannabis per usi terapeutici ed industriali potrebbe portare ad un aumento del giro d’affari marocchino pari a 20 miliardi di euro entro il 2028. (cit. AGI)

