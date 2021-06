Rifiuti. Gasparri: A causa Raggi e Zingaretti siamo all’emergenza sanitaria

(DIRE) Roma, 29 Giu. – “A Roma per colpa della Raggi e di Zingaretti siamo ormai all’emergenza sanitaria causata dai rifiuti. Un fallimento epocale. La sindaca, del tutto incapace, arriva alla fine del suo mandato distruggendo di fatto la città. Nessuna programmazione, nessun intervento tempestivo, un disastro colossale. Ma Zingaretti è responsabile quanto lei, perché avrebbe dovuto programmare i nuovi impianti e gestire un’emergenza rifiuti che ha risolto mandando all’estero, a caro prezzo, la spazzatura di Roma. Siamo ormai a una situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini. I grillini e il PD vanno bocciati simultaneamente. Forza Italia punta l’indice accusatore e farà delle formali denunce alle autorità sanitarie e alle autorità giudiziarie. Raggi e Zingaretti, Grillo e Letta, stanno mettendo a rischio la salute e la vita dei romani. Devono andare avanti a un tribunale. E c’è da sperare che Zingaretti non trovi quella flessibilità che in altre occasioni nelle aule giudiziarie gli ha consentito di tornare a casa serenamente”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia (Vid/ Dire) 14:12 29-06-21