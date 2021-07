Reggio Calabria. L’ex fiera diventa discarica …

Riceviamo e pubblichiamo

Non si e’ mai visto che una zona residenziale,destinata ad uno sviluppo turistico balneare, diventi la pattumiera della citta’. Accade al quartiere Pentimele di Reggio Calabria dove camion adibiti alla raccolta dei rifiuti, scaricano l’immondizia cittadina nei locali dell’ex fiera.

Credo che tutti sappiano che quella e’ una zona , sede di lidi e di circoli.Per l’ex Fiera, oggi adibita a discarica, era stato predisposto un progetto che prevedeva un grosso centro sportivo con piscine e impianti vari,rimasto lettera morta.Molti ne hanno chiesto la gestione degli spazi senza avere riscontro alcuno.Come in tante altre citta’,potrebbero affacciarsi a mare ristoranti e locali d’intrattenimento….invece a Reggio si lascia che una struttura bellissima rimanga abbandonata e non si trova di meglio che adibirla a discarica. Non c’i sarebbe da meravigliarsi,considerando l’abbandono in cui versa ormai l’intera citta’,eppure non riusciamo a capire come ci si possa rassegnare. Che grande squallore❗

Ho creduto opportuno rendere pubblico quanto mi e’ stato riferito affinche’ gli organi d’informazione e i cittadini abbiano contezza della situazione e possano esigere le dovute spiegazioni.