Questura di Reggio Calabria, Sezione Nautica: bilancio positivo in questo primo scorcio d’estate

Bilancio positivo in questo primo scorcio d’estate per l’attività svolta dagli specialisti della Sezione Nautica dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Reggio Calabria.

Gli Agenti della Polizia di Stato garantiscono i servizi di controllo del territorio operando sia via terra con pattuglie automontate che via mare a bordo di moto d’acqua, al fine di garantire con continuità la tranquilla e serena fruizione del litorale reggino a coloro che vogliono godersi dei momenti di relax in riva al mare.

L’attività mira a contrastare quei fastidiosi fenomeni determinati da un uso improprio del demanio marittimo e dalla navigazione sotto costa effettuata da diportisti che, poco rispettosi della sicurezza della navigazione e della balneazione, navigano a bordo di moto d’acqua o di natanti all’interno della fascia di mare ad uso esclusivo dei bagnanti.

Ad oggi, infatti, sono state diverse le infrazioni accertate e sanzionate dal personale della Sezione Nautica, costantemente impegnato nella salvaguardia dei cittadini.

L’attività degli operatori proseguirà senza sosta per tutto il periodo estivo, anche in previsione delle numerose manifestazioni ed eventi programmati sul litorale e nello specchio acqueo della provincia, e sarà ulteriormente intensificata grazie all’arrivo di un’ulteriore aliquota di personale specializzato, proveniente dai corsi di abilitazione presso il Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato di La Spezia, che affiancherà il personale già operante.

Comunicato Stampa Questura di Reggio Calabria