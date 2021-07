I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 3.45 circa, a Trodica di Morrovalle, per una vettura finita in un fossato. Per cause in fase di accertamento il conducente dell’auto ha sbandato urtando il guardrail finendo nel fossato. La squadra VVF sul posto ha messo in sicurezza la vettura.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73825