Covid, 4.522 nuovi casi e 24 morti. Tasso di positività quasi dimezzato, all’1,9%

(DIRE) ROMA – Sono 4.522 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia su un totale di 241.890 tamponi molecolari e antigenici. I morti sono invece 24, contro i 22 di ieri. Con un numero di test che aumenta di quasi tre volte rispetto agli 88.247 di 24 ore fa, scende notevolmente il tasso di positività, dal 3,5% all’1,9% di oggi. Continuano ad aumentare i ricoveri, sia in terapia intensiva dove crescono di sette unità per un totale di 189 posti letto occupati, che nei reparti ordinari, dove i ricoverati con sintomi salgono di 99 unità in 24 ore: da 1.512 a 1.611. Lo riporta il consueto bollettino della Protezione civile.