Tokyo 2020, Italia-Australia 83-86 (Fontecchio 22, Mannion 21)

Tokyo. Prima sconfitta nel torneo olimpico per l’Italia, che cede all’Australia col punteggio di 83-86 al termine di un match di grande spessore e giocato alla pari contro una delle formazioni più forti tra le pretendenti ad una Medaglia. Una prova che non porta punti ma che continua ad incrementare la fiducia nel gruppo Azzurro, atteso ora dall’ultima e decisiva sfida contro la Nigeria sabato prossimo 31 luglio (06.40 italiane, 13.40 in locali).

A causa della vittoria della Germania sulla Nigeria nella mattinata giapponese, all’Italia serve una vittoria per non doversi trovare a sperare negli altrui risultati o in calcoli matematici.

“Sapevamo che sarebbe stato complicato – ha detto il CT Meo Sacchetti – e il dispendio di energie di alcuni dei nostri per togliere gioco a Patty Mills lo abbiamo pagato in termini di lucidità. Guardando poi al finale, forse potevamo evitare di perdere qualche rimbalzo in più e quando si è creato il gap di 7 punti non siamo più stati in grado di recuperare. Ci sarebbe piaciuto battere l’Australia soprattutto dopo una prestazione così. Contro la Nigeria non sarà una passeggiata e dovremo essere bravi a non concedere loro di giocare sul piano fisico perché andremmo in difficoltà”.

Nico Mannion è stato il secondo giocatore più prolifico dell’intero match con 21 punti: “Abbiamo giocato bene, di squadra, dando tutto in campo ma non è bastato. D’altra parte sapevamo quanto fosse forte l’Australia, che ha tanti campioni e oggi ha tirato benissimo andando con grande energia a rimbalzo. È stata una partita durissima ma siamo stati bravi a tenerla in equilibrio fino alla sirena. Abbiamo tanti margini di miglioramento, ora due giorni di riposo e poi affrontiamo un altro grande avversario come la Nigeria, testa alla prossima. È il bello di giocare un torneo olimpico”.

È una bella Italia fin dalle prime battute. Chi si aspettava un’Australia dominante deve ricredersi perché il piglio degli Azzurri è quello delle grandi occasioni, che ultimamente accadono spesso. Il botta e risposta dei primi minuti viene interrotto dal primo mini strappo “Aussie” (15-21), ricucito senza problemi e soprattutto con la solita personalità fino al 25-25 di fine prima frazione. Ad inizio secondo quarto piccolo show di Nico Mannion, che con 7 punti in fila fa scattare la squadra di Sacchetti fino al 30-25. Aggrappati ai centimetri di Baynes, Kay e Landale, gli australiani rientrano e pareggiano ma proprio in quel momento l’Italia non molla, difende allo stremo e restituisce il parziale con gli interessi: il 6-0 è propiziato da una tripla di Giampaolo Ricci, non entrato con la Germania e subito caldo quando chiamato in causa. Con 4 punti consecutivi si sblocca anche Achille Polonara, a secco nella gara contro i tedeschi; lui e Simone Fontecchio (12 punti nel primo tempo, 22 alla fine, nuovo career high Azzurro) spingono gli Azzurri al +1 dell’intervallo (45-44).

Ad inizio secondo tempo l’Italia prova a scappare con la tripla di Polonara e i canestri di Mannion (52-46) ma i “Boomers” annullano tutto e contro-sorpassano. È il momento più delicato del match per Melli e compagni, che finiscono sotto di 6 (52-58) al 25esimo subendo un parziale di 12-0 interrotto per fortuna da una tripla del solito Polonara. Riemergiamo anche grazie all’apporto di Michele Vitali, fondamentale per il nuovo pareggio (65-65). L’ennesimo strappo degli avversari si rivela quello decisivo, visto che da quel momento in poi l’Italia insegue vanamente fino alla fine. La tripla di Ingles (73-80) fa malissimo e spegne di fatto i sogni di gloria di un’Italia che però ha dimostrato di poter ancora dire la propria in questo torneo.

I tabellini

Italia-Australia 83-86 (25-25, 20-19, 17-21, 21-21)

Italia: Spissu*, Mannion 21 (8/10, 1/5), Tonut* 8 (0/1, 2/3), Gallinari 5 (2/4, 0/1), Melli* (0/2, 0/1), Fontecchio* 22 (9/13, 1/4), Tessitori ne, Ricci 7 (2/2, 1/1), Moraschini 2 (0/2), Vitali M. 6 (1/1, 1/3), Polonara* 12 (3/6, 2/6), Pajola (0/1 da tre). All: Sacchetti

Australia: Goulding (0/1, 0/2), Mills* 16 (4/8, 2/9), Green, Ingles* 14 (1/2, 4/9), Dellavedova* 2 (0/1, 0/2), Sobey (0/1, 0/1), Thybulle 7 (1/2, 1/1), Exum (0/1, 0/1), Baynes* 14 (4/8, 2/3), Landale* 18 (6/9, 1/2), Reath ne, Kay 15 (5/6, 1/1). All: Goorjian

Tiri da due Ita 25/41, Aus 21/39; Tiri da tre Ita 8/25, Aus 11/31; Tiri liberi Ita 9/10, Aus 11/14. Rimbalzi Ita 30 (7 Polonara), Aus 44 (7 Baynes, Landale, Kay). Assist Ita 16 (7 Mannion), Aus 26 (5 Mills, Ingles).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Michael Weiland (Canada), Steven Anderson (USA), Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili (Iraq)

Nigeria-Germania 92-99 (21-24, 29-26, 24-24, 18-25)

Nigeria: Okpala* 5 (2/2), Agada 6 (0/1, 2/2), Udoh 2 (0/1), Metu 3 (0/1, 1/3), Emegano 2 (1/3, 0/2), Oni 15 (5/7 da tre), Okafor 9 (3/4), Okogie* (0/2), Vincent* 8 (1/1, 2/10), Nwora 33 (6/8, 7/12), Nwamu* (0/1 da tre), Achiuwa* 9 (4/7). All: Brown

Germania: Bonga* 5 (2/4, 0/1), Saibou 3 (0/5, 1/1), Lo* 13 (3/4, 2/7), Giffey 5 (1/2, 1/2), Wimberg ne, Voigtmann* 19 (5/6, 2/5), Benzing 2 (0/1, 0/1), Wagner 17 (4/6, 2/2), Wank ne, Barthel 14 (4/4), Thiemann* 9 (3/4, 1/2), Obst* 12 (0/1, 3/5). All: Rodl

Italia-Germania 92-82 (22-32, 21-14, 25-26, 24-10)

Italia: Spissu ne, Mannion* 10 (2/5, 2/5), Tonut* 18 (6/8, 2/5), Gallinari 18 (4/7, 2/2), Melli* 13 (3/5, 2/5), Fontecchio* 20 (2/8, 5/5), Tessitori (0/1), Ricci ne, Moraschini 8 (1/2, 1/2), Vitali M. 3 (1/1 da tre), Polonara* (0/6 da tre), Pajola 2 (1/1). All: Sacchetti

Germania: Bonga* 13 (3/4, 2/4), Saibou 6 (3/4, 0/1), Lo 24 (3/3, 6/9), Giffey* 3 (0/2, 1/1), Wimberg, Voigtmann* 3 (1/2 da tre), Benzing (0/2 da tre), Wagner 12 (3/9, 0/1), Wank, Barthel* 5 (1/5, 1/1), Thiemann 4 (2/3, 0/2), Obst* 12 (0/2, 4/9). All: Rodl

Tiri da due Ita 19/37, Ger 15/32; Tiri da tre Ita 15/31, Ger 15/32; Tiri liberi Ita 9/12, Ger 7/9. Rimbalzi Ita 35 (9 Melli), Ger 34 (6 Voigtmann). Assist Ita 20 (7 Mannion), Ger 15 (4 Bonga, Lo, Voigtmann).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Antonio Conde (Spagna), Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili (Iraq), Yevgeniy Mikheyev (Kazakhstan)

Australia-Nigeria 84-67 (23-23, 20-17, 15-12, 26-15)

Australia: Goulding (0/1, 0/1), Mills* 25 (2/8, 5/8), Green (0/1), Ingles* 11 (2/7, 2/5), Dellavedova* 8 (0/1, 2/4), Sobey, Thybulle 7 (2/4, 1/2), Exum 11 (3/9, 1/2), Baynes* 4 (2/5), Landale* 4 (0/1, 0/1), Reath 2 (1/1), Kay 12 (5/9, 0/1). All: Goorjan

Nigeria: Okpala* 4 (2/4, 0/1), Agada 2 (1/2, 0/1), Udoh (0/1), Metu 2 (1/2, 0/1), Emegano 12 (1/3, 3/4), Oni* 2 (1/2, 0/1), Okafor 4 (2/2), Okogie* 11 (3/5, 0/2), Vincent* 7 (0/1, 1/6), Nwora 10 (2/6, 2/6), Nwamu 3 (1/2 da tre), Achiuwa* 10 (4/9). All: Brown

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P)

All: Meo Sacchetti

Ass: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

Torneo di basket maschile – Gruppo B (Saitama Super Arena)

Domenica 25 luglio

Germania-Italia 82-92

Australia-Nigeria 84-67

Mercoledì 28 luglio

Nigeria-Germania 92-99

Italia-Australia 83-86

Classifica*

Australia 4 (2/0)

Italia 3 (1/1)

Germania 3 (1/1)

Nigeria 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Sabato 31 luglio

Italia-Nigeria (06.40 italiane, 13.40 locali)

Australia-Germania (10.20 italiane, 17.20 locali)

Martedì 3 agosto

Quarti di finale

Giovedì 5 agosto

Semifinali

Sabato 7 agosto

Finali

Gli altri gruppi

Gruppo A

Domenica 25 luglio

Iran-Repubblica Ceca 78-84

Francia-Stati Uniti 83-76

Mercoledì 28 luglio

USA-Iran 120-66

Repubblica Ceca-Francia

Sabato 31 luglio

Iran-Francia

USA-Repubblica Ceca

Classifica

USA 3 (1/1)

Francia 2 (1/0)

Repubblica Ceca 2 (1/0)

Iran 2 (0/2)

Gruppo C

Lunedì 26 luglio

Argentina-Slovenia 100-118

Giappone-Spagna 77-88

Giovedì 29 luglio

Slovenia-Giappone

Spagna-Argentina

Domenica 1° agosto

Argentina-Giappone

Spagna-Slovenia

Classifica

Slovenia 2 (1/0)

Spagna 2 (1/0)

Giappone 1 (0/1)

Argentina 1 (0/1)

La formula

Il torneo Olimpico si disputa dal 25 luglio al 7 agosto. Le 12 squadre qualificate sono divise in tre gironi da quattro formazioni ciascuno. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze. Per determinare gli accoppiamenti dei quarti di finale verrà effettuato un sorteggio: le tre squadre vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda saranno inserite nella prima urna mentre le rimanenti due squadre seconde classificate e le due terze saranno inserite nella seconda urna. Le squadre nello stesso girone della prima fase non potranno essere sorteggiate l’una contro l’altra.

