Migranti. Gasparri (FI): vertice Governo–Maggioranza per affrontare emergenza

Per un piano serio contro il dilagare dell’arrivo dei clandestini

(DIRE) Roma, 28 Ago. – “Mentre resta forte l’emergenza umanitaria per quanto sta avvenendo in Afghanistan, proseguono sbarchi in serie sulle coste siciliane in particolare a Lampedusa. Ora sono arrivati oltre 400 clandestini. Forza Italia non vuole alimentare polemiche ma ritiene indispensabile un confronto urgente tra la maggioranza che sostiene l’esecutivo e gli esponenti di governo che devono fronteggiare l’emergenza immigrazione. Le cose non vanno. E la instabilità internazionale che dall’Afghanistan si potrà propagare in altre zone dell’Asia e dell’Africa può rendere ancora più drammatica l’emergenza. La situazione di Lampedusa e della Sicilia è inaccettabile e intollerabile. Se si vogliono evitare le polemiche bisogna agire. Pertanto si convochi immediatamente un vertice governo-maggioranza per un piano serio contro il dilagare dell’arrivo di clandestini nel nostro Paese. Lo diciamo con pacatezza e senza insulti. Ma convinti che serva un altro approccio al problema con una condivisione ampia che impegni il governo e il Parlamento”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia. (Com/Ran/Dire) 20:56 28-08-21