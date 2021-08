Nella mattinata del 31 Agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada Messina-Catania per l’incendio di un’autovettura all’interno della galleria Telegrafo. Le due squadre intervenute hanno attaccato il rogo da più punti per evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dalle fiamme.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=74678