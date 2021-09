Trieste. Arrestati due passeur e chiuso un locale

Una tedesca e un serbo in manette grazie alla Polizia di Frontiera

La locale Polizia di Frontiera ha tratto in arresto due passeur. Si tratta di una cittadina tedesca di 48 anni e di un cittadino serbo di 32. La prima aveva nascosto nel bagagliaio della vettura che guidava tre cittadini indiani, mentre il secondo trasportava quattro cittadini turchi. I migranti hanno richiesto asilo. Inoltre il Questore ha disposto la chiusura del bar Ciò là in via Galatti ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., locale coinvolto da numerosi episodi di violenza negli ultimi mesi.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Trieste/articolo/13186135b395d4f71541970912