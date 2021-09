RAI. Fedeli (PD): nomine tutte al maschile area corporate grave vulnus

(DIRE) Roma, 9 Set. – “In queste ore l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha comunicato i nomi dei neo direttori dell’area corporate dell’azienda. Tutte coperte da risorse interne della Rai ma anche, sette su sette, tutti uomini. Un’oggettiva, incomprensibile, ingiustificabile rimozione delle tante e qualificate competenze femminili che anche a livello dirigenziale il servizio pubblico può vantare”. Così la capogruppo PD in commissione di Vigilanza Rai Valeria Fedeli. “Vorrei conoscere, e provvedere formalmente in questo senso con un quesito ad hoc in Vigilanza, quali sono stati i curriculum valutati e le motivazioni di una scelta chiaramente discriminatoria. Non è questo l’indirizzo che la nuova governance si era impegnato a seguire. Escludere completamente le donne dalle nomine di vertice non è mai accettabile ma lo è ancor meno per un’azienda che ha il dovere di rappresentare, guidare, sostenere un cambiamento culturale anche e soprattutto in senso paritario. Un vulnus e un ostacolo molto grave sul percorso di rilancio e rinnovamento del servizio pubblico. Senza competenze femminili non c’è infatti crescita sostenibile e innovativa”. (Vid/ Dire) 20:19 09-09-21