Carenza di personale, Amazon: borse di studio per i 750.000 dipendenti USA

10:46 – Nel bel mezzo di una carenza di manodopera, Amazon ha deciso di pagare le tasse universitarie ai suoi 750.000 dipendenti degli USA. Già altre aziende avevano applicato politiche simili per i propri dipendenti, Amazon, arrivata per ultima, investirà 1,2 miliardi di Dollari. Con tali finanziamenti verranno coperti i costi universitari, i diplomi di scuola superiore, i corsi di lingua inglese e la formazione professionale sul posto di lavoro. La carenza prolungata di forza lavoro è dovuta agli effetti dei continui lockdown sulla popolazione, in particolare sulla mancanza di assistenza all’infanzia per periodi molto lunghi. A tale situazione, si aggiungono le preoccupazioni per l’aumento dei contagi da Coronavirus. (cit. BBC)

SM