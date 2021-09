Lo stilista calabrese Antonino Cedro al Festival di Venezia

Si sono accesi i riflettori sulla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Largo spazio quindi alle celebrity, ai loro beauty look e agli abiti da sogno, che sono i protagonisti del red carpet, oltre ai film in competizione.

Uno dei protagonisti indiscussi è stato lo stilista calabrese Antonino Cedro, che ha incantato, per il secondo anno consecutivo, tutti i presenti, con una creazione interamente realizzata a mano ed impreziosita da micro-cristalli. L’abito, indossato dalla giovane modella reggina Elena Cama, ha riscosso un grandissimo e graditissimo successo.

A Venezia, Antonino Cedro, giovane eccellenza del Made in Italy, è stato partner del premio “Woman in the Cinema Award” che ha visto protagonista la stilista Alberta Ferretti. “Sono felice di questo momento – spiega Antonino Cedro . Venezia continua ad essere magica per me ed a regalarmi tantissime emozioni. Anche quest’anno, rientro in Calabria con tanti apprezzamenti e nuovi progetti. Sono orgoglioso di aver rappresentato, attraverso le mie creazioni, la mia amata terra, nel panorama internazionale. Ringrazio chi, ogni giorno, continua a credere in me”.