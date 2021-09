AgrariaUniRC, IMBOSCHIAMOCI 2021. Secondo incontro “Lavorare per conservare la biodiversità” con Angelo Merlino e Alessandro Crisafulli

Giovedì 16 Settembre, alle ore 16:00, si svolgerà per IMBOSCHIAMOCI 2021 il secondo seminario on-line del ciclo “Siamo del ramo”, promosso dai Corsi di laurea in Scienze forestali e ambientali (SFA) del Dipartimento di Agraria, in collaborazione con la Biblioteca di Agraria.

Il tema trattato è: “Lavorare per conservare la biodiversità: Parchi naturali e Giardini botanici”. Ne saranno relatori il Dott. Angelo Merlino (Presidente del Parco naturale regionale delle Madonie, Sicilia) e il Prof. Alessandro Crisafulli (Università di Messina, Responsabile degli Erbari dell’Orto botanico “Pietro Castelli”), entrambi laureati in SFA all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Essi offriranno il racconto del percorso formativo e delle motivazioni che li hanno portati a lavorare nel campo della conservazione della biodiversità, mostrando il legame tra il loro lavoro attuale, il loro istituzionale, e gli studi precedentemente svolti: la formazione universitaria, il dottorato e l’attività di ricerca, con la progressiva precisazione di una personale vocazione professionale.

La conservazione della biodiversità è un tema privilegiato nell’ambito dei corsi di laurea di Scienze forestali e ambientali. Le competenze acquisite sono riconosciute come sempre più importanti all’interno di quegli ambiti lavorativi che costituiscono dei presìdi fondamentali di tutela dell’ambiente e di conoscenza e protezione delle risorse naturali: le aree protette, i parchi naturali, gli orti botanici. Questi luoghi in particolare, oltre che svolgere un’insostituibile funzione ambientale e sociale, sono importanti per le tante e diverse attività che vi vengono svolte: la ricerca scientifica, l’educazione ambientale, la promozione della crescita culturale delle comunità, ecc. La prospettiva di poter dare un proprio contributo professionale, sempre più richiesto in questi campi, può aiutare ad affrontare consapevolmente, sin d’ora, lo studio universitario.

Al termine del seminario la Biblioteca di Agraria presenterà alcuni testi, anche indicati dai relatori, che aiutano ad approfondire il tema trattato.