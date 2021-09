Corredino Sospeso, la visita della dott.ssa Argento al UOC Neonatologia-TIN-Nido del Grande Ospedale Metropolitano

Un momento emozionante quello vissuto ieri da Corredino Sospeso, nella persona della Responsabile dott.ssa Simona Argento, che ha avuto l’onore di far visita UOC Neonatologia-TIN-Nido del Grande Ospedale Metropolitano, magistralmente diretto dalla dott.ssa Isabella Mondello.

È stata l’occasione per conoscere e presentare in maniera articolata il progetto che, da quasi due anni, sostiene le mamme in attesa ed i bimbi da zero a tre anni.

Dopo un piacevole e proficuo colloquio con il Primario e la Coordinatrice Infermieristica, Meldolesi Anna Maria, in cui si è discusso dei tanti progetti in campo e di future sinergie da sviluppare, la dott.ssa Mondello ha fatto da Cicerone per una visita alla terapia intensiva e al Nido, dove la dott.ssa Argento ha avuto modo di apprezzare la professionalità, l’amore e l’abnegazione con cui il personale, tutto, si prende cura di queste meravigliose nuove vite e dei genitori. Aspetto non da poco quest’ultimo e che in questo reparto viene tenuto in grande considerazione.

Questo di ieri è stato solo un primo tassello – cui seguiranno altri incontri con il coinvolgimento di tutto il personale interessato e delle volontarie di Corredino Sospeso – ed è la testimonianza che fare rete è alla base del servizio alla comunità.

“Nel momento in cui nasce un bambino, nasce anche la madre. Lei non è mai esistita prima. Esisteva la donna, ma la madre mai. Una madre è qualcosa di assolutamente nuovo.” (Osho)