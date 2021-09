Elezioni Regionali, il Senatore Claudio Barbaro: “Antonio Marziale è la scelta giusta!”

Reggio Calabria – Il Presidente dell’ASI, Senatore Claudio Barbaro, è stato oggi gradito ospite allo Sport Village di Catona, dove ha incontrato l’ex Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Antonio Marziale, candidato alle elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio. Al tavolo insieme al Senatore e al candidato di FdI, il vice presidente del Consiglio Nazionale ASI, Giuseppe Agliano. Quest’ultimo dopo avere fatto gli onori di casa, ha esposto al senatore la situazione attuale della città con sentita preoccupazione per le sorti di Reggio che sopravvive nel degrado ambientale e non riesce ad avere infrastrutture e trasporti degni di una città metropolitana.

Il Senatore Barbaro, subito dopo i saluti di rito per la calorosa accoglienza, ha infatti evidenziato la difficoltà di arrivare in città (è arrivato da Roma, con l’aereo atterrato a Lamezia Terme). Reggio Calabria sembra l’ombra di quella che era divenuta nota alle cronache, anni or sono, per il turismo, la movida notturna, l’arte e lo sport. L’involuzione è stata totale ed è purtroppo sotto gli occhi di tutti. E’ in questa direzione che va incastonata e colta la candidatura di Antonio Marziale, di cui il Senatore è stato convinto promotore. Una persona disponibile, onesta, schietta che non ha paura di esporsi ed ha già portato risultati lodevoli per Reggio e per la Calabria intera durante il suo mandato da Garante.

Antonio Marziale si è detto onorato ed ancor più responsabilizzato per la fiducia in lui riposta ed ha arringato il numeroso pubblico intervenuto, raccontando parte degli interventi effettuati durante il suo compito di Garante. Soprattutto ha specificato che il suo impegno continuerà e sarà anzi ampliato nelle competenze anche da consigliere regionale. Basta promesse sterili! il ruolo del consigliere è quello di portare le istanze della gente al Governo regionale e stimolare la creazione di soluzioni alle stesse. L’unica promessa che Antonio Marziale, candidato per Fratelli d’Italia, al Consiglio Regionale, si è sentito di fare ai suoi elettori è quella di continuare a lavorare con la stessa serietà ed intensità di quando era Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza. L’incontro è stato moderato dal giornalista Fabrizio Pace.