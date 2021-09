“Regine di Cuori” Sylvie Lubamba e Vicky Posta: ogni Giovedì dalle 16.00 su Radio For Music

In onda, ogni Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, su Radio For Music diretto dal rapper produttore musicale Mastafive Regine di Cuori. Il format radiofonico di Sylvie Lubamba & Vicky Posta che che accompagneranno i radioascoltatori per tutta la stagione Autunno- Inverno. Il programma tratta l’attualità, con commenti delle due speakers radiofoniche a notizie e curiosità, estrapolate da diverse riviste di gossip. A fine di ogni puntata il “LubambaPrivèe”, una rubrica a cura di Sylvie Lubamba, che offre uno spazio dedicato al personaggio vip ospite durante la puntata. Sylvie Lubamba e Vicky Posta: un dinamico duo che ti ruberà il cuore…