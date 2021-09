Calanna, Pro Loco: al via eventi “Calanna da Vivere Sempre 2021” con concorso di pittura

21:39 – Si inaugura Domenica prossima l’evento “Calanna da Vivere Sempre” che mira alla rianimazione del borgo di Calanna e delle zone limitrofe al fine della promozione della cultura e delle tradizioni. “Calanna da vivere Sempre 2021” è organizzato dall’Associazione Pro Loco Calanna in partenariato con Associazione Dedalo e Associazione Alessandrite, con il patrocinio del Comune di Calanna, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria. Domenica 26 settembre 2021, nell’ex scuola media di Villamesa, si svolgerà la 13^ edizione del concorso di pittura “Incontro con gli Emigranti”. Il concorso si suddivide in due sezioni: Meditata ed Estemporanea. Come scritto in precedenza, “ la sezione di pittura meditata ha come tema “La Donna e le sue Conquiste”, gli artisti dovranno raffigurare la storia del ruolo della donna, nel tempo e nello spazio, ponendo l’accento sui momenti più importanti della sua vita: educazione, matrimonio, maternità, lavoro, affrontando anche problematiche attuali di emancipazione femminile, valori di cui le donne sono portatrici e di cui il mondo oggi ha urgente bisogno, per entrare in relazione con l’altro. La sezione di pittura estemporanea invece ha come tema “Libera interpretazione di particolari aspetti paesaggistici e della vita quotidiana, caratteristici di Calanna”, in cui gli artisti sono lasciati liberi di esprimersi. Le opere realizzate per la sezione meditata dovranno essere consegnate finite entro il 24 Settembre 2021, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 presso la Sede del Comune di Calanna, dal Lunedì al Venerdì ed il 26 Settembre 2021, presso la sede del premio dalle ore 9,00 alle ore 12,30, sita in Calanna frazione Villa Mesa, via Imperio Superiore nei locali della ex scuola media, vicino Chiesa dell’Annunziata. Gli artisti che partecipano alla sezione di pittura estemporanea dovranno invece vidimare le tele presso la sede del Concorso dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ”. Domenica 26 settembre alle ore 20,30 verranno premiati i vincitori del concorso nella sede della Mostra d’Arte contemporanea “Incontro on gli emigranti“ allestita con tutti i dipinti premiati nelle precedenti edizioni. Dopo la premiazione, ad allietare la serata si esibiranno, in un concerto di musica Folk Calabrese, i cantanti Michele Macrì e Dino Murolo. Il concorso attira artisti provenienti da tutta Italia, attratti dalle bellezze di Calanna, in particolare i Calanchi, la Necropoli Preellenica e il Museo, e attira visitatori accolti da una affettuosa ospitalità dei suoi cittadini.

SM

Link Bando: prolococalanna.wordpress.com