Ambiente, UK: castori tornano naturalmente nel fiume Avon, dopo 400 anni

11:51 – Il fiume Avon dell’Inghilterra Sud-Occidentale, nasce nelle Cotswolds e scorre per circa 117 km, per sfociare nell’estuario del fiume Severn, presso Avonmouth, nei dintorni di Bristol. Per la prima volta in 400 anni senza l’intervento dell’uomo, nel fiume Avon è venuta a vivere naturalmente una famiglia di tre generazioni di castori, una specie in via d’estinzione. Tale evento è stato ben accolto dalle autorità locali, in quanto i castori aiutano a ridurre gli effetti delle inondazioni e a migliorare la biodiversità. I castori tendono a modificare il loro habitat per renderlo adatto alle proprie esigenze, attirando così anche altre specie. Secondo BBC, è stato avviato uno studio sui castori dal Wildlife Trust, il quale evidenzia che “migliorano la qualità dell’acqua, riducono il rischio di inondazioni e aumentano la biodiversità“. (cit. BBC)