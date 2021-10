Internet. Facebook, Instagram e Whatsapp down in tutto il mondo

(DIRE) Roma, 4 Ott. – I servizi dei social media Facebook e Instagram e della piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp sono al momento interrotti in “molti Paesi del mondo”. A renderlo noto è l’osservatorio sull’utilizzo di internet NetBlocks. Il portale, si legge sul suo profilo Twitter, che è funzionante, ha comunicato di aver riscontrato “interruzioni in più Paesi” non connessi a “sospensioni o filtraggi dei singoli Paesi”. La notizia è stata confermata e rilanciata da migliaia di utenti dei social media in tutto il mondo, dall’India al Messico fino agli Stati Uniti. I problemi nell’utilizzo dei social media si stanno riscontrando anche in Italia. Sia Whatsapp che Instagram sono di proprietà della società Facebook, presieduta da Mark Zuckerberg. (Bri/ Dire) 18:10 04-10-21