Roccella Ionica. Fatti sbarcare altri 202 migranti tra loro diverse donne e tanti minori

Sono sbarcati in 202 al Porto di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, nuovi migranti in prevalenza afghani. Erano a bordo di un grosso e vecchio peschereccio avvistato a circa 3 miglia dalla costa calabrese. I migranti sono stati abbordati dalle unità navali della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera e trasbordati poi in porto a Roccella e poi temporaneamente nel centro di primo soccorso gestito dalla Protezione Civile. Diverse donne e tanti minori alcuni dei quali con meno di sei anni di età, sono stati sottoposti al test del tampone molecolare. Sono 33 gli sbarchi nella sola Roccella Ionica. I migranti arrivati oggi sono in prevalenza di nazionalità afghana.

