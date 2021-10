Reggio Calabria: presentato l’evento: “L’A Cena Futurista”, Boccioni incontra la cucina reggina

Oggi, Venerdì 15 Ottobre 2021, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria, si è svolta la conferenza stampa per inaugurare “L’A Cena Futurista”, organizzata dal ristorante l’Accademia, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria, Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale e dell’Ufficio del Delegato alla Cultura della Città Metropolitana. In concomitanza con la mostra “Umberto Boccioni” ospitata nei luoghi di Cultura della città di Reggio Calabria, l’Accademia del Gourmet offrirà una “Cena Futurista” il giorno del compleanno dell’Artista che cadrà Martedì 19 Ottobre 2021. Erano al tavolo L’Assessore Irene Calabrò, lo chef Filippo Cogliandro, la professoressa Marisa Cagliostro, la promotrice dell’evento Elisabetta Marcianò (Elmar), e il dott. Vincenzo Maria Romeo ha moderato l’incontro il direttore di Video Touring Pasquale Zumbo. La Sala dei Lampadari è stata abbellita dalle opere “Petali propulsivi” dello scultore Paolo Infortuna, un’installazione scomposta di 23 elementi in ferro e legno che saranno presenti anche sui tavoli della cena d’arte. Le opere sono ispirate al Futurismo, alla velocità plastica, in viene interpretata la natura in una nuova chiave, in cui il movimento dello sbocciare dei fiori diventa dinamico e plastico. Lo chef Filippo Cogliandro offrirà dei piatti ispirati al futurismo, che verranno serviti durante uno spettacolo “Neofuturista”, in cui si esibiranno artisti, ballerini e attori. Nello specifico: “Equilibrismi” a cura di Lorenzo Praticò; “Nel Mondo delle Illusioni” a cura della maestra di danza e ballerina Samuela Piccolo e la cantante Dominga Costantino; “Le note che pensano” a cura del Claps Vocal Group e “In mostra il Futurismo” a cura di Salvatore Timpano. Per un giorno interpreteranno i panni di “Neofuturisti”, per far ripartire il futurismo internazionale. I piatti e i cocktail saranno realizzati con prodotti locali, in particolare i formaggi. Gianfranco Laganà ha ideato un cocktail a base di succo di Bergamotto e Prosecco, elementi centrali per donare dinamismo futurista. L’antipasto, intitolato “Nelle acque di ogni Mare” sarà a base di seppia, un animale sinuoso che si muove nel mare liberamente, interpretato come simbolo della città di Reggio Calabria. “Ricercatori di Adrenalina” è un piatto ispirato alla bicicletta raffigurata nei dipinti di Boccioni “Dinamismo di un ciclista”. I piatti saranno a base di riso, in quanto la pasta dai futuristi era considerata pesante e veniva “accusata” di appesantire chi la mangiava. Elisabetta Marcianó, la direttrice artistica dell’evento, per il secondo anno propone una cena d’arte che mira a unire il Buon Cibo al Mondo dell’Arte. Boccioni è stato ritratto nelle locandine “fiero” di essere reggino, artista e di aver contaminato tutta l’arte italiana. L’evento vuole dare spazio agli artisti della città che stanno emergendo o a quelli già conosciuti, al fine di rendere la città un centro culturale attivo, in quanto l’arte muove anche il turismo. La presidente dell’Associazione Ulysses Prof.ssa Marisa Cagliostro ha portato in mostra delle opere di Umberto Boccioni sia al MarRC sia alla Pinacoteca Civica. “La città di Reggio Calabria è Boccioni”. All’incontro sono intervenuti nelle conclusioni il consigliere Quartuccio ed il Sindaco Giuseppe Falcomatà.

