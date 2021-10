Siracusa. Deferito medico odontoiatra per esercizio abusivo della professione

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute Ragusa – Siracusa , 22/10/2021 08:55

Nell’ambito dei controlli disposti in campo nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute presso attività e settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze sul rispetto dell’obbligo del c.d. “Green Pass” e sulle misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Ragusa, a seguito di un controllo presso uno studio medico dentistico di Siracusa ha deferito alla locale Procura della Repubblica l’odontoiatra titolare in quanto, benché sospeso dall’Azienda Sanitaria Provinciale e dall’Ordine Professionale di appartenenza, poiché non sottoposto alla prevista vaccinazione per il COVID-19, era intento a svolgere la propria attività medica.