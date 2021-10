Trieste. Abbatte a calci nove scooter in via Marconi

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino tunisino del 1997 per danneggiamento. In via Marconi, senza motivi apparenti, con dei calci ha scaraventato a terra nove scooter di diversa cilindrata danneggiandoli vistosamente. Il suo operato è stato notato da un residente che ha informato la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112. Sul posto si è recata una Volante che ha fermato e identificato l’uomo poco dopo e in zona. Dopo i riscontri e le formalità di rito, il tunisino, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. (foto di repertorio)

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Trieste/articolo/131861782863ad0ee336484415