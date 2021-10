Vaccino. Lombardia: da domani over 65 potranno prenotare antinfluenzale

(DIRE) Milano, 27 Ott. – Da domani alle 12 i cittadini over 65 potranno prenotare il vaccino antinfluenzale attraverso la piattaforma regionale. La Lombardia ha messo a disposizione 2.800.000 dosi. Lo comunica la vicepresidente Letizia Moratti su Faceboook. Chi vorrà effettuare la somministrazione avrà a disposizione “circa 6.200 studi di medici di medicina generale, 76 centri vaccinali delle Asst e 57 altri spazi dedicati, individuati anche con la collaborazione dei Comuni”. Dopo gli over 65 a partire dal 4 novembre sarà il turno dei soggetti fragili di qualsiasi età e delle donne in stato di gravidanza; dal 9 novembre potranno prenotarsi i bambini e le bambine dai 6 mesi ai 6 anni, e infine dal 15 le altre categorie previste dalla circolare ministeriale. “L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del Sistema Sanitario. In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio di complicanze”, sottolinea in conclusione Moratti. (Iaz/ Dire) 18:57 27-10-21