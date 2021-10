Firenze. Polizia di Stato arresta un altro pusher di shaboo: girava con addosso 31 dosi di droga

Girava con addosso 31 dosi di shaboo il pusher filippino di 46 anni arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato in via Lanza. Gli agenti del Commissariato di Rifredi, impegnati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il 46enne, già noto alle Forze di Polizia, in strada in sella ad una bicicletta.

Dopo alcuni minuti si è avvicinato un suo connazionale e in pochi istanti è avvenuta la cessione di una dose di shaboo in cambio di 10 euro. I poliziotti sono subito intervenuti fermando spacciatore e cliente, quest’ultimo segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Il pusher è finito in manette: la Polizia lo ha sorpreso con addosso altre 31 dosi della stessa droga. Le bustine di shaboo, pronte per essere smerciate erano nascoste in parte dentro un accendino, altre in un pacchetto di sigarette, alcune in un portamonete e perfino in mezzo ad un porta documenti custodito in uno zaino.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/1444617ad7be1b2ad214129198