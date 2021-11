Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, avviso relativo alle procedure di selezione, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 91 del 16/11/2021 l’avviso relativo alle procedure di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di cinque risorse umane.

Gli avvisi integrali sono pubblicati sul sito dell’ente www.adspstretto.it nella pagina Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso o all’indirizzo https://adspstretto.it/lavora-con-noi/

Sono tre i profili professionali per cui l’AdSP ha avviato la selezione:

n. 1 unità di dirigente a tempo pieno e indeterminato con il trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL dei dirigenti di aziende produttrici beni e servizi, in possesso di Laurea in giurisprudenza o in discipline economiche o in scienze politiche (vecchio ordinamento) o magistrale in una delle seguenti classi di laurea LM56, LM63, LM62 o LMG-01. Il candidato dovrà dimostrare di aver maturato un’esperienza professionale nella gestione del demanio marittimo e portuale di almeno tre anni presso amministrazioni pubbliche con funzioni dirigenziali, ovvero cinque anni cumulativi con funzioni dirigenziali e con funzioni che consentono l’accesso alla dirigenza, ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche in materia di demanio marittimo e portuale. Il candidato dovrà essere in grado di operare professionalmente ed in autonomia, nonché di gestire il personale assegnato e di collaborare con gli Organi ed Organismi dell’Ente, negli ambiti meglio specificati nell’avviso.

n.1 unità di personale tecnico-amministrativo – 1° livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti vigente, in possesso di Laurea in ingegneria informatica o informatica (vecchio ordinamento) ovvero Laurea magistrale in ingegneria informatica classe LM32 o Laurea magistrale in informatica classe LM18 e iscrizione all’Albo professionale. Il candidato dovrà dimostrare di aver svolto attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni, presso pubbliche amministrazioni o presso una impresa privata con mansioni attinenti al profilo professionale oggetto della selezione. La figura che si ricerca verrà chiamata a svolgere attività prevalentemente nell’ambito sistemistico, con funzioni proprie di tecnico hardware, software e amministratore di rete, nonché di supporto alla realizzazione dei progetti di sviluppo del Sistema informativo dell’Ente.

n.1 unità di personale tecnico-amministrativo – 2° livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti vigente, in possesso di Laurea in ingegneria civile/edile (vecchio ordinamento) ovvero Laurea magistrale in ingegneria civile classe LM-23 o laurea magistrale in ingegneria dei sistemi edilizi classe LM-24 o laurea magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura LM-4 e di Iscrizione all’Albo professionale. Il candidato dovrà dimostrare di aver svolto attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni, presso pubbliche amministrazioni o presso una impresa privata con mansioni attinenti al profilo professionale oggetto della selezione. La figura che si ricerca verrà chiamata a svolgere attività, prevalentemente nel settore dell’ingegneria civile ed impiantistica, di progettazione/supporto alla progettazione e attività di direzione lavori/supporto alla direzione lavori di opere pubbliche, dimostrando di possedere adeguate competenze nelle materie specificate nell’avviso.